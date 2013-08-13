Житомирщина: количество отравленных на свадьбе уже 43

13:53, 13 августа 2013
Новости регионов
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Из них 8 детей от двух до 17 лет 

В Житомирской области возросло до 43 человек количество госпитализированных с отравлением после свадьбы в селе Немиринцы Ружинского района.
 
Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, по состоянию на 11:00 13 августа с диагнозом «пищевое отравление» в Ружинскую районную больницу госпитализировано уже 43 человека, в том числе 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет. Одна женщина находится в реанимационном отделении.
 
Состояние остальных больных определяется как средней тяжести.
 
Предварительная причина заболевания – употребление некачественных продуктов питания на свадьбе.
 
Как сообщал УНИАН, ночью 12 августа из с. Немиринцы Ружинского района Житомирской области в инфекционное отделение центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализировано 17 человек, в том числе ребенок 2011 г.р. На вечер 12 августа было госпитализировано 29 человек.
 
У всех госпитализированных симптомы одинаковые - температура до 40°C, головная боль, боль в пояснице, диарея. Медики утверждают, что диагноз больных – пищевое отравление, состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.
 
В месте вспышки инфекции работают специалисты санэпидслужбы, которые должны установить источник заражения.
 
Пострадавшие праздновали свадьбу на территории частного домохозяйства и употребляли блюда домашнего приготовления. Всего на празднике было около 200 человек.
 
12 августа информация о происшествии по результатам проведенной проверки внесена в Единый реестр досудебных расследований и определена предварительная правовая квалификация согласно ст. 325 УКУ (нарушение правил борьбы с эпидемиями).
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