Житомирщина: количество отравленных на свадьбе уже 43

В Житомирской области возросло до 43 человек количество госпитализированных с отравлением после свадьбы в селе Немиринцы Ружинского района.

Как сообщила УНИАН руководитель пресс-службы управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк, по состоянию на 11:00 13 августа с диагнозом «пищевое отравление» в Ружинскую районную больницу госпитализировано уже 43 человека, в том числе 8 детей в возрасте от 2 до 17 лет. Одна женщина находится в реанимационном отделении.

Состояние остальных больных определяется как средней тяжести.

Предварительная причина заболевания – употребление некачественных продуктов питания на свадьбе.

Как сообщал УНИАН, ночью 12 августа из с. Немиринцы Ружинского района Житомирской области в инфекционное отделение центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализировано 17 человек, в том числе ребенок 2011 г.р. На вечер 12 августа было госпитализировано 29 человек.

У всех госпитализированных симптомы одинаковые - температура до 40°C, головная боль, боль в пояснице, диарея. Медики утверждают, что диагноз больных – пищевое отравление, состояние средней тяжести, угрозы жизни нет.

В месте вспышки инфекции работают специалисты санэпидслужбы, которые должны установить источник заражения.

Пострадавшие праздновали свадьбу на территории частного домохозяйства и употребляли блюда домашнего приготовления. Всего на празднике было около 200 человек.

12 августа информация о происшествии по результатам проведенной проверки внесена в Единый реестр досудебных расследований и определена предварительная правовая квалификация согласно ст. 325 УКУ (нарушение правил борьбы с эпидемиями).