Женщина не создана для работы

Представительницы женского пола, которые после рождения ребенка имеют возможность посвящать все свое время воспитанию любимого чада, не думая о продолжении профессиональной деятельности, чувствуют себя наиболее реализованными и счастливыми, пишут Израильские новости

Оценивая свою востребованность, реализованность и жизненное счастье, мамочки, полностью посвятившие себя воспитанию детей и ведению домашнего хозяйства, склонны ставить себе отметку в восемь баллов по десятибалльной шкале. Женщины, которые вынуждены совмещать работу и воспитание детей, как правило, оценивают себя в 7,8 балла.

Примечательно, что мужчины и женщины, состоящие в браке, больше довольны своей жизнью, чем гражданские супруги, и считают себя более счастливыми, чем одинокие или разведенные люди.

Результаты исследования были представлены Национальной Службой Статистики Великобритании.