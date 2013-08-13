В Виннице девушка упала с 7-го этажа и осталась жива

В Виннице госпитализирована девушка, которая случайно упала с балкона 7-го этажа жилого дома.

Об этом сообщает Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

По сообщению, 13 августа в 5:50 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №4 г. Винницы поступило сообщение о несчастном случае, который произошел в областном центре на ул. Пирогова.

Как стало известно, из-за собственной неосторожности с балкона на 7-м этаже выпала 21-летняя девушка.

Каретой скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии пострадавшая была доставлена в больницу с многочисленными травмами: политравма, ушиб позвоночника, сотрясение головного мозга.