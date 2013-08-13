В Севастополе почти 400 отдыхающих попали в инфекционку

В больницах Севастополя с признаками отравления находятся 80 детей, большинство из которых поступило с пляжа Омега.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на брифинге председатель Севастопольской городской госадминистрации Владимир Яцуба.

Яцуба сделал замечание городской санстанции по поводу того, что "во всех больницах города находятся с различными степенями отравления 80 детей, 380 всего (человек) имеют симптомы отравления». К сожалению, как добавил он, «большинство детей поступило с пляжа «Омега».