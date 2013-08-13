Тернопольщина: из-за пожара в доме эвакуировали 28 человек
10:52, 13 августа 2013Новости регионов
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Один человек отравился угарным газом
В Тернопольской области ночью из-за пожара в доме эвакуировали 28 человек.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды территориального управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел сегодня около 3-х часов ночи в Черткове. После того, как на пункт связи оперативно диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в 5-этажном жилом доме на ул. Сичинского, на место вызова сразу направили дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.
В связи с быстрым распространением густого и едкого дыма было принято решение об эвакуации жильцов.
В целом спасатели тушили пожар более 40 минут
В результате пожара один человек с диагнозом отравления чадным газом госпитализирован в Чертковскую центральную районную клиническую больницу.
Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.
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