Тернопольщина: из-за пожара в доме эвакуировали 28 человек

В Тернопольской области ночью из-за пожара в доме эвакуировали 28 человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды территориального управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел сегодня около 3-х часов ночи в Черткове. После того, как на пункт связи оперативно диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в 5-этажном жилом доме на ул. Сичинского, на место вызова сразу направили дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.

В связи с быстрым распространением густого и едкого дыма было принято решение об эвакуации жильцов.

В целом спасатели тушили пожар более 40 минут

В результате пожара один человек с диагнозом отравления чадным газом госпитализирован в Чертковскую центральную районную клиническую больницу.

Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.