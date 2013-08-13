Юноша убил молотком 42-летнюю мать, труп зацементировал
10:46, 13 августа 2013Новости регионов
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Задержан в Одессе
В Одессе задержан юноша, убивший молотком свою мать и зацементировавший ее труп.
Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Одесской области.
По словам источника, трагедия разыгралась в квартире по месту жительства.
«Во время внезапно возникшей ссоры молодой человек нанес удары молотком по голове своей 42-летней матери. Убив ее, с целью сокрытия уголовного преступления, он завернул труп в полиэтилен, уложил на диван и залил цементом», - сказал источник.
Именно в таком состоянии правоохранители обнаружили жертву. В результате комплекса следственно-оперативных действий удалось выйти на подозреваемого.
По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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