Юноша убил молотком 42-летнюю мать, труп зацементировал

В Одессе задержан юноша, убивший молотком свою мать и зацементировавший ее труп.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МВД Украины в Одесской области.

По словам источника, трагедия разыгралась в квартире по месту жительства.

«Во время внезапно возникшей ссоры молодой человек нанес удары молотком по голове своей 42-летней матери. Убив ее, с целью сокрытия уголовного преступления, он завернул труп в полиэтилен, уложил на диван и залил цементом», - сказал источник.

Именно в таком состоянии правоохранители обнаружили жертву. В результате комплекса следственно-оперативных действий удалось выйти на подозреваемого.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.