На Донетчине становят датчики контроля загрязнения атмосферы

В промышленно нагруженных городах Донецкой области для населения будут установлены датчики, с которых данные о реальном состоянии атмосферы, ее загрязнения будут транслироваться на мониторы, установленные в наиболее людных местах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции председатель Донецкой областной госадминистрации Андрей Шишацкий, отметив, что уже дал соответствующее поручение областному департаменту экологии и природных ресурсов.

«Я уже дал такое поручение…Нам нужна независимая информация, чтобы датчики, помимо желания предприятий, стояли и давали людям информацию, какое состояние атмосферы, воздуха, в том, или ином городе, где есть опасные производства. Потому что, прямо скажем, не спешат (предприятия) сообщать об авариях, не спешат обнародовать информацию о выбросах, а люди не верят, есть элементы паники и у паники есть основание», - сказал А.Шишацкий.

Он подчеркнул, что на факты загрязнения промышленными предприятиями атмосферы «надо реагировать более жестко» и предусматривать заранее возможные последствия.

По словам А.Шишацкого, контроль за состоянием воздуха в регионе «будут внедрять уже в ближайшее время», устанавливая специальные датчики, о покупке которых уже идут переговоры с компанией «Сименс».

«Будем ставить датчики в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, в местах расположения тепловых станций, которые тоже усиленно загрязняют воздух. Люди должны владеть информацией и понимать, что в безопасности они, или нет», - заключил глава Донецкой облгосадминистрации, вспомнив о недавней аварии на Горловском химическом заводе концерна «Стирол».