Львовщина: после свадьбы гости попали в больницу

Вчера в городе Золочев Львовской области в инфекционное отделение центральной районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 11 человек, которые 10 августа праздновали свадьбу в кафе.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, специалистами СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Причина заболевания устанавливается.