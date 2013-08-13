Львовщина: после свадьбы гости попали в больницу
10:07, 13 августа 2013Новости регионов
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С пищевым отравлением
Вчера в городе Золочев Львовской области в инфекционное отделение центральной районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 11 человек, которые 10 августа праздновали свадьбу в кафе.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, специалистами СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Причина заболевания устанавливается.
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