Львовщина: после свадьбы гости попали в больницу

10:07, 13 августа 2013
Новости регионов
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С пищевым отравлением

Вчера в городе Золочев Львовской области в инфекционное отделение центральной районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 11 человек, которые 10 августа праздновали свадьбу в кафе.
 
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, специалистами СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
 
Причина заболевания устанавливается.
 
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