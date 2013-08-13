В июле в Киеве родилось почти 3,5 тысячи малышей

В июле нынешнего года в Киеве зарегистрировано 3412 актов о рождении.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной регистрационной службы Украины.

Так, по данным Укргосреестра, лидером по уровню рождаемости стал Дарницкий район, где в июле зарегистрировано рождение 458 малышей.

Второе и третье места разделили Соломенский и Святошинский районы, где появилось 418 и 379 младенцев соответственно.

В то же время меньше всего детей в июле зарегистрировано в Голосеевском районе столицы – это 211 новорожденных.

Вместе с тем, в июле 2012 года в Киеве было зарегистрировано рождение 3260 младенцев. Лидером тогда также стал Дарницкий район, в котором родилось 449 детей, меньше всего детей в июле 2012 года, как и в этом году, родилось в Голосеевском районе — 205.