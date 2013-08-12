В больницах Донецка находятся 30 пострадавших на «Стироле»

В настоящее время в больницах Донецка находятся 30 пострадавших от выброса аммиака на Горловском химическом заводе концерна «Стирол», из них 8 человек – в реанимации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной госадминистрации Андрей Шишацкий.

По его словам, из 30 пострадавших, 22 - находятся в Донецкой областной больнице профзаболеваний, а 8 - в реанимационном отделении Донецкого областного клинического территориального медицинского объединения (бывшая больница им. Калинина).

Губернатор напомнил, что Президент Украины Виктор Янукович взял под жесткий контроль ситуацию на ПАО «Концерн «Стирол».

«Все выплаты семьям погибших и пострадавшим начислены и будут выплачены в полном объеме», - сказал Шишацкий.

При этом он добавил: «Я встречался с семьями погибших на прошлой неделе. Они озвучили вопросы социально-бытового характера. Все они будут решены. Региональная власть также контролирует, чтобы пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская и материальная помощь».

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время планового капитального ремонта на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» произошла авария на аммиакопроводе. Из-за разгерметизации трубопровода произошли выбросы жидкого аммиака.

При аварии 6 августа погибли 5 работников цеха, 8 августа умер в больнице еще один пострадавший. В первые сутки были госпитализированы с ожогами и отравлением 24 человека, затем за врачебной помощью обратились еще несколько работников «Стирола», пострадавших при аварии.