Во Львове взорвался газ в многоэтажном жилом доме

Сегодня во Львове взорвался газ в квартире на 3-м этаже 9-этажного жилого дома по улице Сорочинской, 8.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Львовской области, во время чрезвычайного происшествия пострадали два человека.

Как отмечается в сообщении, 12 августа в 6.56 спасателям поступило сообщение о взрыве газа без последующего горения в квартире на 3-м этаже 9-этажного жилого дома по улице Сорочинской, 8. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения ГСЧС, скорая медицинская помощь, газовая служба и работники милиции.

По данным ГСЧС, в результате взрыва газа мужчина и женщина получили ожоги и ушибы. Спасатели оказали пострадавшим первичную помощь и передали их для последующего осмотра медикам.

Взрывом также поврежден стеклянный балконный блок.

По факту происшествия ведется следствие.

О состоянии пострадавших и размере ущерба пока не сообщается.