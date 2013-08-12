Во Львове взорвался газ в многоэтажном жилом доме
14:30, 12 августа 2013Новости регионов
1
Пострадали двое людей
Сегодня во Львове взорвался газ в квартире на 3-м этаже 9-этажного жилого дома по улице Сорочинской, 8.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Львовской области, во время чрезвычайного происшествия пострадали два человека.
Как отмечается в сообщении, 12 августа в 6.56 спасателям поступило сообщение о взрыве газа без последующего горения в квартире на 3-м этаже 9-этажного жилого дома по улице Сорочинской, 8. На место происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения ГСЧС, скорая медицинская помощь, газовая служба и работники милиции.
По данным ГСЧС, в результате взрыва газа мужчина и женщина получили ожоги и ушибы. Спасатели оказали пострадавшим первичную помощь и передали их для последующего осмотра медикам.
Взрывом также поврежден стеклянный балконный блок.
По факту происшествия ведется следствие.
О состоянии пострадавших и размере ущерба пока не сообщается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter