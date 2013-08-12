Киевщина: младенца незаконно вывезли в Люксембург

В Киевской области милиция расследует факт незаконного вывоза годовалого мальчика за границу.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киевской области, в результате совместной деятельности органов внутренних дел Украины с заграничными установлено, что ребенок, над которым взял опекунство житель Броварского района, незаконно вывезен за границу - в Люксембург, где до сих пор и находится.

Во время очередного посещения места жительства ребенка в селе Княжичи Броварского района правоохранители обнаружили, что ребенок по месту жительства отсутствует, а опекун на вопрос работников милиции, где делся мальчик, однозначно ответить сразу не смог. Потом 49-летний мужчина сообщил работникам милиции, что отдал своего годовалого подопечного с целью проведения обследования и лечения гепатита «С» за границу знакомой женщине из Португалии. Однако, согласно справке, предоставленной детским домом, где до этого содержался ребенок, мальчик полностью здоров.

При этом какой-либо информации об изменении места пребывания ребенка в службу по делам детей и семьи районной государственной администрации не предоставил.

Правоохранители установили место нахождения ребенка. Министерство внутренних дел Украины получило информацию от Управления миграции Люксембурга о том, что пропавший ребенок находится на территории их государства, о том, что срок действия визы закончился, а опекуну сообщили о невозможности дальнейшего пребывания ребенка за границей. Но мужчина проигнорировал эту информацию, и не забрал мальчика на родину. Поэтому работники полиции на основании ходатайства судьи по делам несовершеннолетних посетили жилье гражданки Португалии, забрали ребенка и поместили его местное детское заведение семейного типа.

Правоохранители Киевской области решают вопрос о возвращении ребенка, выясняют, на основании каких документов гражданин Украины передал своего подопечного гражданке другого государства, происхождение справки о болезни и законности выдачи нотариально заверенной доверенности.

Данное событие занесено в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.