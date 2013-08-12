На Львовщине зафиксирован случай тропической малярии

Во Львовской областной инфекционной клинической больнице находится 36-летний мужчина, у которого диагностирована малярия.

Как сообщила УНИАН главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Львовской ОГА Наталия Тимко, мужчина был госпитализирован 7 августа, из эпиданамнеза известно, что с марта по июль 2013 года он работал геологом в Гвинее.

По словам Тимко, состояние больного средней тяжести. При проведении лабораторных исследований установлено, что причиной заболевания стал возбудитель тропической малярии. Проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий. Ситуация находится на контроле администрации больницы.

Как сообщал УНИАН, 9 августа в Житомире санэпидемстанция зафиксировала случай заболевания трехдневной малярией. Накануне госпитализации больной мужчина прибыл из западноафриканской республики Буркина-Фасо (город Уагадугу), где работал строителем. Мужчину изолировали в инфекционном отделении Житомирской городской больницы №1. После регистрации случая малярии в Житомире специалисты Житомирского горрайонного управления провели необходимые противоэпидемические мероприятия.

Справка УНИАН. Малярия - инфекционное заболевание, характеризуется периодичностью приступов, связанной с циклом развития возбудителя в крови больного. Малярия переносится комарами из рода анофелес, а также от заболевших людей. Различают три разновидности малярии: 1) трехдневную, 2) четырехдневную и 3) тропическую.

В Украине чаще всего встречается трехдневная малярия, максимум заболеваний приходится на весну и начало лета, поскольку для распространения малярии нужна температура на ниже 15 градусов Цельсия.

Симптомы малярии: лихорадка, озноб, артралгия (боль в суставах), рвота, анемия, вызванная гемолизом, гемоглобинурия (выделение гемоглобина в мочу) и конвульсии. Возможно также ощущение покалывания в коже, особенно в случае малярии, вызванной P. falciparum. Также могут наблюдаться увеличение селезенки, невыносимая головная боль, ишемия головного мозга.

Диагноз ставят на основе выявления паразитов в мазках крови.

Последствия малярийной инфекции, если ее не лечить, могут быть летальными. Особенно уязвимыми являются дети и беременные женщины.

Методы, которые используют для предотвращения распространения болезни или чтобы защититься в областях, где малярия эндемическая, включают профилактические лекарства, уничтожение комаров и предотвращение укусов комаров.