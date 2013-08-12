На Говерле молния убила 12-летнего мальчика

14:04, 12 августа 2013
Новости регионов
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Спускался с горы вместе с отцом

 Во время спуска с Говерлы от удара молнии погиб 12-летний тернопольчанин.

 
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС, несчастный случай произошел вчера около 16 часов. В подростка, который возвращался с отцом с горы, у подножия горы Говерла в Раховском районе Закарпатской области попала молния.
 
Мальчик умер на месте.
 
Тело погибшего было передано работникам милиции на судебно-медицинский осмотр и установление официальной причины смерти.
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