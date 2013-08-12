Виннитчина: 52-летний мужчина умер, выпив яд от жуков
13:46, 12 августа 2013Новости регионов
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Случайно глотнул через шланг
В с. Кузьминцы Барского района Винницкой области вследствие употребления химического вещества умер мужчина, сообщает УГСЧС в Винницкой области.
По сообщению, 9 августа в 21:00 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №15 г. Бар поступило сообщение о том что, в с. Кузьминцы в собственном хозяйстве при работе с химическим веществом (яд от жуков) во время перелива из емкости в емкость 52-летний владелец случайно глотнул через шланг яд.
Потерпевший был доставлен в реанимационное отделение районной больницы в тяжелом состоянии, где впоследствии умер.
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