Ивано-Франковщина: на берегу реки нашли человеческий эмбрион
12:46, 12 августа 2013Новости регионов
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Милиция ищет роженицу
В Ивано-Франковской области на берегу реки нашли человеческий эмбрион.
Как сообщили УНИАН в прокуратуре Ивано-Франковской области, 11 августа на берегу реки Лужанка, вблизи села Гошей Долинского района, местный житель нашел эмбрион человека. Мужчина сразу же обратился в милицию.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Найденное тело было направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.
По результатам исследования установлено, что плод ребенка не имеет травматических повреждений и может отвечать 10 неделям беременности.
По данному факту начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.
Принимаются меры по установлению обстоятельств данного происшествия и личности роженицы.
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