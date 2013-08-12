Житомирщина: количество отравленных на свадьбе растет

Количество госпитализированных с пищевым отравлением после свадьбы в Житомирской области возросло с 17 до 19 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы Управления ГСЧС в Житомирской области Ирина Романюк.

По ее словам, «сегодня утром стало известно, что количество госпитализированных в результате отравления на свадьбе в Житомирской области уже возросло с 17 до 19 человек».

Как сообщал УНИАН, ночью 12 августа из их. Немировцы Ружинского района Житомирской области в инфекционное отделение центральной районной больницы с признаками пищевого отравления были госпитализированы 17 человек, в том числе ребенок 2011 г. р.

Пострадавшие праздновали свадьбу на территории частного дома и употребляли блюда домашнего приготовления.

Всего на обеде было около 200 человек.

По состоянию на утро понедельника госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Специалисты СЭС проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Ситуация находится под контролем Управления ГСЧС в Житомирской области.