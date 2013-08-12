Дети игрались в скирде: сгорел 3-летний ребенок

В селе Филимоновка во Врадиевском районе Николаевской области погиб 3-летний мальчик, а его 20-летняя мать госпитализирована в результате возгорания соломы.

Как сообщили УНИАН в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, пожар произошел следствие шалостей детей с огнем.

Сигнал о происшествии поступил 10 августа в 15:02. "Ребятишки играли в стоге сена, когда оно загорелось, малыши оказались в ловушке. В результате пожара, один ребенок погиб, трехлетнего мальчика привалило сеном", - сообщает ГСЧС.

Мать пыталась спасти ребенка, но не смогла. Спасатели, прибывшие на вызов, достали тело уже из горящей скирды.

Мать мальчика с тяжелыми ожогами была госпитализирована во Врадиевськую центральную районную больницу.