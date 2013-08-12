Черниговщина: границы зон радиоактивного загрязнения не изменят

В Черниговском облсовете решили рассмотрение вопроса об изменении границ зон радиоактивного загрязнения нецелесообразным.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения облсовета, соответствующее решение приняла 8 августа постоянная комиссия Черниговского областного совета по вопросам здравоохранения и защиты населения от последствий аварии на ЧАЭС, которое провел ее председатель Валерий Зуб.

По словам Зуба, Министерство экологии и природных ресурсов Украины своим письмом, содержащим экспертное заключение о радиологическое состояние населенных пунктов Черниговской области, рекомендовало на сессии областного совета принять решение об изменении статуса ряда населенных пунктов. В частности, предлагалось согласиться на перевод некоторых территорий с одной зоны в другую, отдельные села и вообще лишить статуса загрязненных территорий. Изменения могли коснуться более 200 сел и поселков Черниговской области.

В своем решении комиссия облсовета отметила, что Черниговская область является одной из наиболее пораженных чернобыльским бедствием областей Украины. По состоянию на 1 июля 2013 в населенных пунктах Козелецкого, Корюковского, Новгород-Северского, Репкинского, Семеновского, Сосницкого и Черниговского районов, относящихся к территории радиоактивного загрязнения, проживало 65,2 тыс пострадавших, в том числе - 12 тыс детей.

По мнению депутатов, несмотря на внедрение комплекса мероприятий по защите пострадавшего населения, состояние его здоровья имеет устойчивую тенденцию к ухудшению, о чем свидетельствует рост показателей заболеваемости и смертности.

Экспертное заключение о радиологическое состояние населенных пунктов Черниговской области подготовлено без всестороннего изучения вопроса и без учета всех критериев зонирования, плотности загрязнения почвы, наблюдения за дозами облучения жителей населенных пунктов, постоянного радиологического мониторинга пищевых продуктов, соответствующего информирования населения. Еще в 2011 году из-за ограниченного финансирования частично было проведено обследование населения на содержание в организме радионуклидов цезия только Корюковского, Новгород-Северского, Сосницкого и Черниговского районов. Совсем не проводилось обследование по этому показателю жителей Репкинского и Семеновского районов.

Экспертное заключение о радиологическое состояние населенных пунктов Черниговской области, подготовленное экспертной группой Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины, рассмотрены Козелецким, Корюковским, Новгород-Северским, Репкинским, Семеновским, Сосницким и Черниговским районными советами.

Районные советы обратились в облсовет с предложением о нецелесообразности внесения представления относительно изменения статуса населенных пунктов Черниговской области, которые отнесены к зонам радиоактивного загрязнения вследствие Чернобыльской катастрофы.

В итоге, депутаты Черниговского областного совета решили нецелесообразным вносить на рассмотрение пленарного заседания облсовета вопрос о рассмотрении экспертного заключения о радиологическое состояние населенных пунктов Черниговской области, подготовленного экспертной группой Национальной комиссии по радиационной защите населения Украины.