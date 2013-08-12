Медикам экстренной медпомощи не платят зарплату уже 5 месяцев

Работникам созданного в этом году "Житомирского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", задолжали зарплату за пять месяцев, открыто уголовное производство.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в УМВД Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, "по результатам рассмотрения депутатского обращения народного депутата от ВО "Свобода" Александра Мирного, было возбуждено уголовное производство по статье "Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат" Уголовного кодекса Украины. Сейчас осуществляется проверка факта нарушения трудовых прав врачей в рамках досудебного расследования ".

Как сообщили корреспонденту УНИАН представители трудового коллектива "Житомирского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф", работники лекарственных и фельдшерских бригад не получили никаких выплат по трудовым контрактам со времени заключения трудовых соглашений, составляет уже почти 5 месяцев.

Как рассказали УНИАН сотрудники центра, в начале этого года его руководство (КУ "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" - УНИАН) заключило несколько десятков трудовых соглашений с врачами-специалистами областных учреждений здравоохранения и лечебно-профилактических учреждений Житомира. Речь шла об услугах врачей-консультантов по оказанию экстренной медицинской помощи сельскому населению области.

В то же время Департамент здравоохранения Житомирской ОГА в марте этого года издал приказ "Об оплате труда врачей, занятых оказанием экстренной медицинской помощи населению области". Этот документ регламентировал оплату труда указанных врачей-консультантов, однако фактически расчетов с врачами осуществлено не было. Оплачивать труд врачей-консультантов должны были за счет средств областного бюджета - из расходов общего фонда областного бюджета на оплату труда станций скорой и неотложной медицинской помощи.

Работники Житомирского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф требуют от властей области рассчитаться с ними, а в противном случае готовы провести акции протеста. В департаменте здравоохранения здоровья Житомирской ОГА сообщили, что власти области принимают меры для урегулирования ситуации.

Расследование открытого производства по факту невыплаты зарплаты продолжается.

Как сообщал УНИАН, с 1 января этого года вступил в силу Закон Украины "Об экстренной медицинской помощи", который определяет правовые основы предоставления населению медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. Также по этому закону в областях создали центры экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, станции, бригады и отделения экстренной медицинской помощи, а также предусмотрели соответствующее финансирование из областного бюджета.