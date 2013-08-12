В Чернигове прошел парад детских колясок

В Чернигове состоялся традиционный парад детских колясок.

Как сообщила УНИАН организатор праздника для детей и их родителей Татьяна Бойко, в этом году парад состоялся в областном центре Черниговщины уже в пятый раз и собрал массовую аудиторию – около 400 участников и зрителей.

Свои экипажи в виде сказочных и мультипликационных героев представили более 50 семей.

«В Чернигов на праздник также приехали гости из Беларуси и Германии, поэтому постепенно наш парад становится международным», - отметила Бойко.

Она уточнила, что из Германии приехала уроженка Чернигова. Молодая женщина специально приехала к родителям в августе, чтобы вместе с дочкой стать участницей парада детских колясок в родном городе.

Бойко подчеркнула, что организаторы юбилейного парада детских колясок стремились донести к общественности социальную идею «Город, дружественный к ребенку». Она предусматривает более дружелюбное отношение к матерям с маленькими детьми. Ведь часто владельцы разных заведений, в том числе магазинов, аптек, не разрешают входить в помещение с детскими колясками.

«Мы также обратились к руководителям разных организаций и учреждений, которые посещают женщины с детьми, оборудовать вход в здания пандусами, чтобы сделать более комфортным пребывание там мам и детишек», - подчеркнула организатор праздника.

Как всегда, в рамках парада детских колясок были организованы также развлечения для детей, игры и конкурсы. Победители отмечены в 10 номинациях, а приз зрительских симпатий разделили две семьи.