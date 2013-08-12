Одещина: в Черное море вылилось пальмовое масло

В Одесской области суд арестовал судно, с которого в Черное море вылилось 300 литров пальмового масла.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Согласно сообщению, постановлением Хозяйственного суда Одесской области удовлетворен иск Одесского межрайонного прокурора по надзору за соблюдением законов в природоохранной сфере и наложен арест на судно в акватории морского торгового порта Южный.

Как сообщал УНИАН, 30 июля во время проведения разгрузочным работ одного из теплоходов в акватории порта осуществлен сброс 11,9 кубометров пальмового масла во внутренние морские воды Украины. Вследствие этого окружающей среде нанесен ущерб на общую сумму более 3 млн. долл.

Прокуратура области начала уголовное производство по факту загрязнения акватории Черного моря (ч. 2 ст. 243 УК Украины).

По данным пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, с судна вылилось 300 литров пальмового масла.