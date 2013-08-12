Житомирщина: гости после свадьбы попали в инфекционку

Сегодня ночью из с. Немиринцы Ружинского района Житомирской области в инфекционное отделение центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализировано 17 человек, в том числе ребенок 2011 г.р.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, выяснилось, что пострадавшие праздновали свадьбу на территории частного домохозяйства и употребляли пищу домашнего приготовления.

Всего на празднике было около 200 человек.

По состоянию на 7.00 понедельника госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

Специалистами СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Происшествие находится под контролем Управления ГСЧС в Житомирской области.