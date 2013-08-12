Крым: 76 людей просидели 9 часов на заблокированной канатной дороге
09:09, 12 августа 2013Новости регионов
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В Крыму спасены все люди, которые оказались заблокированными в вагончиках на канатной дороге «Мисхор, – Ай-Петри».
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Вчера ориентировочно в 15.30 на канатной дороге из-за технической неисправности произошла остановка двух вагончиков с людьми на высоте 130 и 50 м. В вагончиках находилось по 38 человек.
Сегодня в 0.40 с помощью инструкторов и с использованием стационарных средств из вагончиков на землю были спущены 76 человек (граждане Украины, России и Армении), из которых 13 детей. Пострадавших нет.
Причина остановки канатной дороги устанавливается.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Крыму.
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