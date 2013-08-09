Запрещено купаться на всех столичных пляжах

В коммунальном предприятии «Плесо» призывают киевлян и гостей города воздержаться от купания на территории всех 11 столичных пляжей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, качество воды из-за высокой температуры не на всех столичных пляжах отвечает установленным требованиям и правилам.

По состоянию на 9 августа, согласно результатам санитарно-биологических исследований воды поверхностных водоемов Днепра и предписаниям и постановлениям органов Госсанэпидслужбы в г. Киеве, временно не рекомендовано купаться на пляжах: «Чорторий», «Пуща-Водица», «Вербный», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Радуга», «Тельбин», «Предместная Слободка», «Венеция», «Центральный».

Как сообщал УНИАН, киевская санитарно-эпидемиологическая служба на днях приостановила эксплуатацию пляжей «Чорторий», «Золотой», «Радуга» и «Венеция».