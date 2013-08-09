На Прикарпатье 32-летнего мужчину укусила змея.

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области, 8 августа в 16.07 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части города Косов поступило сообщение от дежурной Косовской центральной районной больницы о том, что в их лечебное заведение с диагнозом «укус змеи» госпитализирован 32-летнийо житель села Шепот. Змея укусила мужчину, когда тот косил траву на собственном приусадебном участке.

Как констатируют медики, состояние потерпевшего средней тяжести.

По оперативным данным управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, с начала летнего отпускного сезона от укусов змеями пострадал 21 человек.