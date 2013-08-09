В Днепропетровске открыт центр борьбы со СПИДом

В Днепропетровске после полной реконструкции открыт областной центр профилактики и борьбы со СПИДом.

Заведение открыл вице-премьер-министр Александр Вилкул, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Площадь «Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом» после реконструкции увеличена втрое. На ней находятся отделение для амбулаторного лечения, круглосуточный стационар на 30 мест, а также профилактические и методические кабинеты. Центр рассчитан на 7000 посещений в год.

«За три последних года в Днепропетровской области реконструировано, восстановлено и переоснащено 23 медицинских заведения. В частности, были открыты после реконструкции современные перинатальные центры в Днепропетровске – на 200 мест, и Кривом роге – на 125 мест, открыт новый корпус Областной детской больницы, реконструировано инфекционное отделение в городе Павлоград, который обслуживает весь Западный Донбасс. Кроме того, в Днепропетровске завершается строительство одного из важнейших объектов медицинской области региона - современного радиологического центра. Правительство продолжит оказывать поддержку в развитии медицины региона», - сказал Вилкул.

Общая стоимость произведенных капитальных ремонтов и реконструкций в 23 медицинских заведениях Днепропетровской области составляет около 320 млн грн.

«Также с начала 2010 года лечебно-профилактические заведения области получили оборудование на сумму свыше 350 млн. грн», - отметил Вилкул.