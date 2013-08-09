Одещина: отдыхающие нашли в море снаряд времен войны
14:24, 09 августа 2013Новости регионов
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Изъят и унчтожен
В Одесской области отдыхающие обнаружили на побережье Черного моря артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает отдел связей со СМИ и работе с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, 8 августа в спасательную службу города Овидиополь поступило сообщение от о том, что за пределами села Молодежное, на побережье Черного моря, у базы отдыха «Сокол» обнаружен артиллерийский снаряд калибра 152 мм.
Снаряд в воде на глубине 1 м нашли отдыхающие. Пиротехники изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет.
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