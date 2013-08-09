Одещина: отдыхающие нашли в море снаряд времен войны

В Одесской области отдыхающие обнаружили на побережье Черного моря артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает отдел связей со СМИ и работе с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, 8 августа в спасательную службу города Овидиополь поступило сообщение от о том, что за пределами села Молодежное, на побережье Черного моря, у базы отдыха «Сокол» обнаружен артиллерийский снаряд калибра 152 мм.

Снаряд в воде на глубине 1 м нашли отдыхающие. Пиротехники изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет.