В Николаеве чиновница сядет на 7 лет за кражу денег на детей

Заводский районный суд Николаева приговорил к 7,5 годам лишения свободы с конфискацией имущества начальника одного из отделов управления социальных выплат и компенсаций Заводского района г. Николаева за хищение из бюджета 370 тыс. грн помощи при рождении ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаева, также осуждены муж и две дочери начальника отдела.

Прокуратурой Заводского района г. Николаева поддержано государственное обвинение в уголовном внедрении по обвинению организованной группы, члены которой в течение 2 лет незаконно похищали денежные средства, выделенные из государственного бюджета на выплату помощи при рождении ребенка.

Общая сумма похищенного из бюджета составила почти 370 тыс. грн, также преступники пытались завладеть государственными денежными средствами на общую сумму около 63 тыс. грн.

Как сообщают в прокуратуре, в 2008 году, начальник одного из отделов управления социальных выплат и компенсаций Заводского района г. Николаева, для завладения денежными средствами, которые выделяются из государственного бюджета Украины на выплату пособия по рождению ребенка, сформировала с членов свои семьи - мужа и двух дочерей - организованную группу.

"Женщина, злоупотребляя своим служебным положением, из личных дел получателей государственной помощи снимала копии с необходимых документов, передавала своим дочерям. Последние с помощью компьютерной и копировальной техники вносили изменения в копии переданных документов и получали необходимые копии документов на подставных или вымышленных лиц. Затем поддельные документы передавались подчиненным ей работникам для оформления государственной помощи подставным или вымышленным лицам, у которых якобы рождались дети", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаева.

В функцию еще одного члена группы входило обеспечение бланками документов предприятий, имеющих право выдавать справки о составе семьи, с отпечатками их печатей и реквизитами, а также предоставление копий паспортов и карточек идентификационного номера ее знакомых.

Завершающей стадией преступной схемы были перечисление и снятие денежных средств с банковских карточных счетов, открытых на подставных или несуществующих лиц. Для этого злоумышленница, злоупотребляя доверием работников банка, получала от них по акту приема-передачи пластиковые банковские карты и пин-коды к ним с пакетом документов для открытия карточного счета, а затем возвращала банкам поддельные копии документов, на основании которых открывала на подставных или несуществующих лиц социальные банковские счета. После поступления на указанные счета денежных средств подсудимые через банкоматы снимали со счетов средства и использовали их по своему усмотрению.

Преступная группа действовала два года.

"Организатор группы за присвоение, растрату и завладения государственными денежными средствами, совершенные в особо крупных размерах организованной группой, и служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, приговором суда осуждена к 7,5 годам лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно- хозяйственные должности сроком на три года с конфискацией имущества. Членов группы за совершение аналогичных преступлений приговорили к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком два года", - сообщила прокурор прокуратуры Заводского района г. Николаева Ирина Прохорчук.

Приговор суда уже вступил в силу.