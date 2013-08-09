В больницах остается 26 пострадавших на «Стироле»

По состоянию на 11.00 9 августа в больницах Донецкой области остаются 26 пострадавших во время аварии на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» 6 августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, в областной больнице профзаболеваний сейчас находятся на лечении 18 работников «Стирола», а в Донецком областном территориальном клиническом медицинском объединении (бывшая больница им. Калинина) проходят стационарное лечение еще 8 пострадавших работников завода.

«Все больные получают необходимое лечение и обеспечены всеми необходимыми медикаментами», - заверили в ОГА.

По данным пресс-службы, медики дают благоприятные прогнозы по поводу здоровья всех 26 пострадавших.

Как сообщал УНИАН, 6 августа во время планового капитального ремонта на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» произошла авария на аммиакопроводе. Из-за разгерметизации трубопровода произошел выброс жидкого аммиака.

Во время аварии погибли 5 работников цеха, 8 августа умер в больнице еще один пострадавший. 24 работника химзавода были госпитализированы с ожогами и отравлением, из них 6 человек были в тяжелом состоянии, затем к медикам обратились еще двое пострадавших.