Во Львове создали социальную гостиницу для девушек-сирот

Во Львове создали социальную гостиницу "Дом надежды” для девушек-сирот, строительство которой осуществлялось по инициативе и при постоянной поддержке верных Эдмонтонской епархии Украинской греко-католической церкви в Канаде.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Средства на сооружение гостиницы предоставил благотворитель из Канады, который имеет украинские корни. В дальнейшем функционирование гостиницы будет осуществляться из Фонда благотворителя.

Гостиница, в частности, будет предоставлять приют девушкам, проживающим в неблагополучных семьях, внезапно осиротевшим девушкам-подросткам как альтернатива детскому дому.

10 августа во Львове на улице Равской, 6 торжественно освятят помещение «Дома надежды» для девушек. В доме смогут одновременно проживать 22 девушки в возрасте от 15 до 23 лет и 3 сестры служебницы.

Участие в освящении примет владыка Игорь (Возьняк), Архиепископ и Митрополит Львовский УГКЦ, владыка Давид (Мотюк), епарх Эдмонтонский УГКЦ, и верные Эдмонтонской епархии.

Сестры служебницы обеспечат местных девушек-сирот крышей над головой и будут готовить их к самостоятельной жизни путем формирования активной жизненной позиции, воплощения христианских ценностей в общественной среде.