Киевлянин наладил у себя дома производство гашиша и каннабиса

В Киеве задержан местный житель, 1971 года рождения, который в собственном жилище наладил производство гашиша и каннабиса.

Как сообщили УНИАН в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, в ходе проведения осмотра помещения оперативники обнаружили и изъяли готовые для продажи бумажные свертки с наркотиком, пластиковые бутылки с семенами и бутылки с экстрактом каннабиса. Общий вес изъятого 1500 г на сумму около 300 тыс. грн. Кроме того, изъято оборудование для производства наркотиков.

По предварительной информации, мужчина продавал наркотики только оптовыми партиями. Правоохранительные органы устанавливают сеть сбыта.

Начато уголовное производство по ст. 309 та ст. 310 Уголовного кодекса Украины.