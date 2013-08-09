Одещина: ищут 13-летнего мальчика - пошел купаться и не вернулся
13:16, 09 августа 2013Новости регионов
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Писки продолжаются
В Измаиле Одесской области разыскивают подростка, не вернувшегося после купания в реке Дунай.
Как сообщает отдел связей со СМИ и работе с общественностью Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области, 8 августа в 18.15 в спасательную службу города Измаил поступило сообщение от отдыхающих о том, что на территории городского пляжа на реке Дунай 13-летний подросток пошел купаться и не вернулся.
Для проведения поисковых работ на место происшествия выезжало пожарно-спасательное отделение областного управления ГСЧС.
Подростка не нашли. Поисковые мероприятия продолжаются.
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