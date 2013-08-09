На Львовщине растет заболеваемость серозными менингитами

Во Львовской области с начала июля наблюдается рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в т.ч. серозными менингитами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, по данным ежедневного мониторинга инфекционной заболеваемости, по состоянию на 5 августа зарегистрировано 59 случаев серозных менингитов, из них у детей до 17 лет – 31 случай. Зарегистрировано 11 человек с диагнозом “энтеровирусная инфекция”, из них 6 детей. Случаи регистрируются на разных территориях. Для подтверждения энтеровирусной инфекции материал от больных доставлен в вирусологическую лабораторию. В настоящее время материал в работе.

„Государственная санитарная эпидемиологическая служба призывает жителей Львовской области остерегаться энтеровирусной инфекции. По данным Госсанэпидслужбы Украины, в пограничных с Украиной областях Российской Федерации наблюдается повышение заболеваемости энтеровирусной инфекцией, в том числе серозными менингитами”, - отмечает Львовская ОГА.

Как сообщал УНИАН, по данным ежедневного мониторинга Государственной санитарно-эпидемиологической службы с 1 по 25 июля во Львовской области было зарегистрировано 29 случаев серозных менингитов, из них у детей до 17 лет - 13 случаев. Отмечался существенный подъем заболеваемости в Буском районе Львовской области, где зарегистрировано 18 случаев серозных менингитов, из них 5 случаев у детей.

Справка УНИАН. Энтеровирусная инфекция характеризуется разнообразием клинических форм, в т.ч. серозными менингитами. Клинически энтеровирусная инфекция может проявляться катаральными проявлениями (возможны серозные выделения из носа), кашлем, повышением температуры тела, гиперемией слизистых оболочек, болью в животе, поносом иногда с примесями слизи. Серозный менингит проявляется: повышением температуры тела до 39 градусов С, резкой головной болью, покраснением лица, возможна мелкая сыпь, которая скоро исчезает, головокружением, тошнотой, многократной рвотой, ригидностью мышц затылка.

Источником инфекции могут быть как больные люди, так и вирусоносители. Механизм передачи фекально-оральный, который реализуется через грязные руки, загрязненные предметы быта, воду, продукты питания, и воздушно-капельный - через воздух.