В центре Николаева нашли мину времен войны

В центре Николаева, по ул. Фрунзе, 8 августа обнаружили минометную мину калибром 82 мм времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в главной управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области, мину обнаружил руководитель службы эксплуатации кабельного телевидения «Краєвид» и в 16:50 оповестил об обнаружении взрывоопасного предмета

"Минометная мина калибром 82 мм находилась на открытой территории, увидеть ее смогли невооруженным глазом", - сообщает ГСЧС.

Группа пиротехнических и специальных водолазных работ Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области изъяла и обезвредила взрывоопасный предмет.