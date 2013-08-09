Львовщина: змея укусила 9-летнюю девочку

Во Львовской области от укуса змеи пострадала 9-летняя девочка.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА, 8 августа в 14.20 поступило сообщение, что в реанимационное отделение Сколовской центральной районной больницы с диагнозом «укус змеи» поступила жительница села Росохач Сколовского района, 2004 году рождения.

Состояние потерпевшей стабильное, средней тяжести.

Как отмечается в сообщении, еще одна женщина пострадала от укуса змеи в Жидачевском районе Львовской области.

" 7 августа в 16.25 в реанимационное отделение Жидачевской ЦРБ с диагнозом «укус змеи» поступила 65-летняя жительница села Которино Жидачевского района», - сообщили в Львовской ОГА.