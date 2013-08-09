Львовщина: змея укусила 9-летнюю девочку

11:01, 09 августа 2013
Новости регионов
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Состояние средней тяжести

Во Львовской области от укуса змеи пострадала 9-летняя девочка.

 
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА, 8 августа в 14.20 поступило сообщение, что в реанимационное отделение Сколовской центральной районной больницы с диагнозом «укус змеи» поступила жительница села Росохач Сколовского района, 2004 году рождения.
 
Состояние потерпевшей стабильное, средней тяжести.
 
Как отмечается в сообщении, еще одна женщина пострадала от укуса змеи в Жидачевском районе Львовской области.
 
" 7 августа в 16.25 в реанимационное отделение Жидачевской ЦРБ с диагнозом «укус змеи» поступила 65-летняя жительница села Которино Жидачевского района», - сообщили в Львовской ОГА.
 
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