На строительстве метро "Теремки" в Киеве прогремел взрыв

Вчера днем на строящейся в Киеве станции метро "Теремки" произошел взрыв, сообщает ТСН

По предварительной версии, водитель экскаватора во время работ задел силовой кабель мощностью 10 тыс. Вт.

По словам очевидцев, экскаватор рыл траншею. Вдруг произошел взрыв и появился дым. Выяснилось, что это водитель задел силовой кабель.

В результате взрыва никто не пострадал.

Вместе с тем без электроснабжения на 2,5 часа остались жители 40 многоэтажек, киоски и огромный торговый центр.

Работы на будущей станции остановила милиция и прокуратура. Они выясняют обстоятельства происшествия, а также разыскивают экскаваторщика - после взрыва он исчез в неизвестном направлении.

По факту взрыва открытое уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины.