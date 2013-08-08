Днепропетровщина: открыли «Дружескую клинику для молодежи»

В Днепропетровской области, на базе Павлоградского центра первичной медицинской помощи открыт уже седьмой кабинет медико-социальной помощи подросткам «Дружеская клиника для молодежи».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, директор Департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Гинзбург проинформировала, что до конца текущего года специализированные кабинеты появятся еще на базе пяти медучреждений региона.

Гинзбург отметила, что такие медучреждения имеют большой спрос среди подростков. Так, в прошлом году «Дружеские клиники для молодежи» в Днепропетровской области посетили более 7 тысяч человек, а в первом полугодии 2013 года – уже более 6 тысяч. Деятельность клиник положительно повлияла на сохранение репродуктивного здоровья молодежи Днепропетровской области. Так, на протяжении последних лет значительно уменьшились количество беременностей у несовершеннолетних.

Уникальность этих заведений заключается в том, что молодой человек, обратившийся за медицинской или психологической помощью в «Дружескую клинику для молодежи», может быть уверен, что этот визит будет частным, по принципу анонимности.

Кроме того, пациенты могут не беспокоиться из-за того, что их проблемы никто не поймет, или более того, будут вычитывать. «Клиники, дружеские к молодежи» рассчитаны на людей в возрасте от 14 до 35 лет, поэтому здесь работают специалисты, ориентированные на проблемы именно этого возраста.

В клиниках работают гинекологи, неврологи, педиатры, психологи, дерматовенерологи, наркологи и юристы. Также сюда приходят и родители, которые беспокоятся о своем ребенке и не знают, как вести себя в том или ином случае.

Гинзбург отметила, что в «Дружеских клиниках для молодежи» проводятся также информационно-просветительские и профилактические мероприятия.

«Работа этих учреждений позволяет активно влиять на формирование у подростков навыков здорового образа жизни, ответственного отношения к репродуктивному здоровью, безопасному половому поведению, на уменьшение распространения наркологических заболеваний и пр.», – сказала она.