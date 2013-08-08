В ДТП под Феодосией пострадали одиннадцать россиян

В ДТП под Феодосией (АР Крым) с участием четырех транспортных средств пострадали одиннадцать россиян, две гражданки Беларуси и трое украинских граждан.

Как сообщает официальный сайт ГУ ГСЧС Украины в Автономной республике Крым, в 8:00 в спасательную службу г. Феодосия поступило сообщение о том, что на Керченском шоссе (поворот на с. Владиславовка) произошла авария с участием четырех автомобилей: «ГАЗ ВТ», Daewoo Lanos, Mazda, микроавтобус Mercedes Sprinter. В экскурсионном автобусе (маршрут «Керчь-Бахчисарай») находились 16 человек.

По предварительным данным установлено, что автомобиль ГАЗ-3309 двигался по автодороге со стороны с. Владиславовка в г. Феодосия. При спуске по Владиславовской трассе и подъезде к Керченскому шоссе у грузовика отказали тормоза. Чтобы не повредить колонну автомобилей, которая двигалась впереди, водитель направил автомобиль на встречную полосу, где зацепил «Daewoo Lanos» и «Mazda» и, пересекая трассу, ударил микроавтобус в бок, после чего автобус опрокинулся.

В результате ДТП все пассажиры микроавтобуса «Mercedes Sprinter» были направлены на медицинский осмотр в Феодосийскую городскую больницу.

Согласно сообщению, всего пострадали 16 человек. Среди них две женщины из белорусского Бреста, 8 москвичей (в том числе четыре женщины), 3 жителей г. Санкт-Петербург (в том числе 2 женщины) и трое украинцев - жители Керчи (две женщины и один мужчина).

После медицинского осмотра обе гражданки Беларуси, шесть граждан РФ и двое украинцев были госпитализированы.

Водители и пассажиры других автомобилей - участников этого ДТП не пострадали.

По факту ДТП расследование проводит ГАИ ФГО МВД Украины в АРК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 августа, в 08:00 спасателям поступило сообщение о том, что на Керченском шоссе (Автономная Республика Крым) произошла авария с участием четырех автомобилей: «ГАЗ ВТ», Daewoo Lanos, Mazda, микроавтобус Mercedes Sprinter.

По предварительным данным ГСЧС, пострадали 13 человек, они доставлены в городскую больницу Феодосии. Состояние пострадавших на данное время уточняется.

Как сообщили УНИАН в Госавтоинспекции Крыма, в катастрофе пострадали 14 человек.