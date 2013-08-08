Земли реабилитационного центра в Евпатории незаконно передали частному обществу

Имущество и земельный участок реабилитационного центра «Мойнаки» в Евпатории незаконно передали частному обществу.

По этому факту начато уголовное производство по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины, сообщили в Управлении защиты конституционных прав и свобод граждан и интересов государства Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации ГПУ, в частности, говорится в сообщении, бывшее руководство филиала реабилитационного центра внутренних войск МВД Украины «Мойнаки» противоправно передало одному из акционерных обществ недостроенный спальный корпус и земельный участок на побережье Черного моря площадью 4,7 тыс. кв. метров в г. Евпатории. В результате этих действий государству причинены убытки на сумму более миллиона гривень.

Как проинформировали в управлении, Евпаторийской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в военной сфере по данному факту в мае этого года начато уголовное производство по части 3 статьи 365 УКУ (Превышение власти или служебных полномочий).

Досудебное расследование поручено следователям Евпаторийского городского отдела ГУ МВД в АР Крым. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура города Евпатории.

Как сообщалось ранее, органами прокуратуры Украины при проверках использования государственного имущества санаторно-курортного и оздоровительного назначения выявлены многочисленные правонарушения.