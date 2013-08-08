В Белой Церкви от отравления газом погиб человек

Один человек погиб и еще трое госпитализированы в результате отравления природным газом в городе Белая Церковь Киевской области, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

“Личность погибшего устанавливается. Среди госпитализированных были беременная женщина, которую в состоянии средней тяжести направили в роддом, и двое мужчин (находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении)”, - идет речь в сообщении.

Также отмечается, что трагедия произошла в квартире девятиэтажки.