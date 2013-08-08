В Киеве планируют увеличить количество социальных аптек

В планах городской власти – увеличить количество социальных аптек, где абсолютно все владельцы «Карточки киевлянина» смогут приобрести любые медпрепараты со скидкой от 10% до 40%.

В полной мере обеспечиваются сегодня льготники и бесплатными лекарствами. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохорев.

«Несмотря на то, что в этом году у нас очень сложный бюджет, обеспечение киевлян льготных категорий медицинскими препаратами по сниженным ценам или на безоплатной основе осуществляется в полном объеме. Кроме того, мы стараемся не отказывать малообеспеченным, которые обращаются за материальной помощью на лечение», – сообщил Виталий Мохорев.

По словам директора Департамента, в городской Контактный центр периодически поступают жалобы на отсутствие в той или иной аптеке или лечебном заведении лекарств для льготников. Однако проверки показывают, что причины перебоев связаны с вопросами регистрации или импорта лекарственных препаратов.

«Во время «Диалога со страной», который проводил Президент Украины, несколько вопросов затрагивали тему обеспечения льготников медпрепаратами. Выполняя поручения Президента, мы изучали ситуацию в каждом конкретном случае. Кроме того, инспектировали аптеки и лечебные заведения. Например, одна из заявительниц, пациентка психо-неврологического диспансера, пожаловалась Президенту на отсутствие в лечебном учреждении противоэпилептических препаратов. Мы выяснили, что в начале года действительно был дефицит этих лекарств. Он возник из-за того, что фармацевтические фирмы отказались осуществлять поставки данных препаратов. Весной ситуация нормализовалась», – рассказал Виталий Мохорев.

Другая заявительница в обращении на имя Президента пожаловалась на то, что ее не обеспечивают необходимым препаратом для разжижения крови, который она имеет право получать бесплатно. По словам директора Департамента здравоохранения, жалоба не подтвердилась. Заявительницу обеспокоило, что препарат ей выписали на полтора месяца. По истечении этого срока ей выдали следующий рецепт, так что препарат она получала в плановом режиме.

Виталий Мохорев подчеркнул, что вопросы, поднятые людьми в рамках проекта «Диалог со страной», в том числе вопросы медицинского обеспечения, актуальны для городской власти. Забота о медицинском обеспечении социально незащищенных категорий населения находится под постоянным контролем главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова. Городская власть постоянно ищет пути усовершенствования социальной защиты. В частности, в ближайшее время в дополнение к 10 социальным аптекам, где льготники по «Карточке киевлянина» могут приобретать все лекарства со скидками 10-40%, будет открыто еще десять. А в общей сложности до конца года будут работать 30 таких аптек.