Во Львовской области горят торфяники

В Яворовском районе Львовской области вблизи села Воля Любинская 7 августа обнаружено горение торфа отдельными очагами на площади 2,5 га.

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 22 часа 7 августа силами трех пожарных подразделений было ликвидировано горение торфа на площади 10 га. 8 августа ликвидация пожара на торфяниках продолжается.

Причина происшествия – неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.