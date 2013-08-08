Во Львовской области горят торфяники
13:26, 08 августа 2013Новости регионов
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На площади 2,5 га
В Яворовском районе Львовской области вблизи села Воля Любинская 7 августа обнаружено горение торфа отдельными очагами на площади 2,5 га.
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, по состоянию на 22 часа 7 августа силами трех пожарных подразделений было ликвидировано горение торфа на площади 10 га. 8 августа ликвидация пожара на торфяниках продолжается.
Причина происшествия – неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.
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