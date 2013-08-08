Вторые сутки ищут россиянина, пропавшего в горах Крыма

В Крыму второй день ищут россиянина, который 6 августа пошел в поход на гору Куш-Кая и не вернулся.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы ГСЧС, с 7 часов утра 8 августа продолжаются поиски гражданина Российской Федерации, который 6 августа отправился в поход в горы и не вернулся.

По информации пресс-службы, 6 августа в 23:00 спасатели получили сообщение о том, что в 9 часов утра отдыхающий турбазы «Таврида», житель г. Старый Оскол Российской Федерации, совершал пешей поход на г. Куш-Кая и не вернулся. В тот день его поиски проводили спасатели КП «Коммунальная аварийно-спасательная служба».

7 августа в 7:00 к поисково-спасательным работам дополнительно были привлечены работники милиции и силы спасателей Управления ГСЧС Украины в г. Севастополь в количестве 18 человек, а также 4 ед. техники.

8 августа по состоянию на 7:00 пропавший не найден, поиски продолжаются.

Оповещены расположенные рядом базы отдыха. Организовано взаимодействие всех задействованных служб. Также оповещены плавсредства, выходящие в море. Распространяются информационные листовки.