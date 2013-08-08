В Крыму экскурсионный автобус попал в ДТП: пострадали 13 людей
12:41, 08 августа 2013Новости регионов
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Состояние здоровья уточняется
Сегодня, 8 августа, в 08:00 спасателям поступило сообщение о том, что на Керченском шоссе (Автономная Республика Крым) произошла авария при участии четырех автомобилей: «ГАЗ ВТ», Daewoo Lanos, Mazda, микроавтобус Mercedes Sprinter.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в экскурсионном микроавтобусе, который следовал по маршруту «Керчь-Бахчисарай», находились 16 человек.
По предварительным данным пострадали 13 человек, которые доставлены в Феодосийскую городскую больницу. Состояние потерпевших в настоящее время уточняется.
На место происшествия выезжали спасатели, врачи скорой медицинской помощи, работники милиции.
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