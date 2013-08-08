"Скорая" на "Стирол" приехала через 10 мин - ОГА

Департамент здравоохранения Донецкой областной государственной администрации отвергает обвинения СМИ о задержке приезда «скорой помощи» по вызову после аварии на концерне «Стирол».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на областной Департамент здравоохранения, бригады скорой медицинской помощи в количестве 7 единиц прибыли на место аварии в течение десяти минут с момента получения вызова.

«Это является нормативом для городов», - подчеркнули в департаменте здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, на Горловском химическом заводе концерна «Стирол» авария на аммиакопроводе произошла 6 августа во время планового капитального ремонта. На трубопроводе произошла разгерметизация, и выброс жидкого аммиака. Пять сотрудников цеха погибли, еще 24 - были госпитализированы с ожогами и отравлением, еще один работник находится на амбулаторном лечении.

7 августа после посещения больниц Горловки народный депутат Украины Александра Кужель сообщила, что пострадавшие во время аварии на заводе концерна «Стирол» рабочие «скорую помощь» ожидали больше получаса.

«В Горловке, в палатах пострадавших от взрыва на «Стироле», убедилась, что наравне с произволом убийственным бывает и равнодушие власти к людям», - Кужель.

«Страшно, когда слышишь о том, что «скорую» рабочие ожидали более получаса, а спасатели прибыли только через 25 минут. А они из-за внезапности взрыва даже не смогли надеть противогазы. Не успели», - сообщает народный депутат.

Напомним, сегодня, 8 августа, в реанимации скончался один из пострадавших на «Стироле». Таким образом, число жертв аварии возросло до 6 человек.