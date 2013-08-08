Медики не связывают смерть младенца с аварией на «Стироле»

В Горловке медики не связывают смерть младенца с аварией на заводе концерна «Стирол».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации со ссылкой на областной Департамент здравоохранения, смерть двухмесячного ребенка в Горловке 7 августа произошла в результате «синдрома внезапной смерти».

«Соответствующие выводы предоставили судмедэксперты. Ребенок был здоров, наблюдался у медиков в соответствии с клиническим протоколом, утвержденным Министерством здравоохранения Украины», - сказали в Департаменте здравоохранения.

Как сообщал УНИАН, в Горловке Донецкой области женщина внезапную смерть своего 2-месячного сына Родиона связывает с аварией на химическом заводе концерна «Стирол».

По данным местного сайта Gorlovka.ua, утром 7 августа, после аварии на аммиачном заводе концерна «Стирол», 26-летняя Ольга Кондратьева, мама троих детей, обнаружила, что ее 2-месячный сын умер. Она связывает внезапную смерть ребенка с аварией на предприятии, потому что еще 6 августа он был здоров, но в своем заключении медики указали, что малыш умер от отека легких.

«Я проснулась сегодня (7 августа) в 6 утра, Родион уже не дышал. Когда взяла малыша на руки, у него изо рта пошла пена, а из носика выступила сукровица», - рассказала журналистам издания Ольга.

Она отметила, что сразу вызвала скорую помощь, затем приехали и сотрудники правоохранительных органов. Спустя несколько часов в морге провели вскрытие малыша. По словам Ольги, предварительные заключения после вскрытия отправлены на экспертизу в Донецк, а результат станет известен спустя месяц.

«Предварительной версией медиков стало заключение о «внезапной смерти», мол, ребенок задохнулся во сне, когда переворачивался. Я на 100% уверена, что смерть как-то связана с выбросом на «Стироле», - заявила женщина. При этом она уточнила, что накануне ребенок вел себя хорошо, был бодрым и здоровым.