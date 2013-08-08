В Кременчуге задержали педофила

В Кременчуге (Полтавская обл.) на этой неделе задержали 40-летнего педофила.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью облуправления милиции, 13-летняя девочка гуляла по улице Киевской, недалеко от своего дома, когда к ней подошел и начал разговаривать незнакомый мужчина, а потом приставать. Девчонка не растерялась, высвободилась и стала бежать, мужчина бросился за ней. Но она успела добраться до дома и ее родители вызвали милицию. Педофила задержали.

В ходе проверок правоохранители выяснили, что мужчина приставал еще к двум мальчикам – 6-и и 7-и лет. К одному на той же улице Киевской, а к другому - в центральной части города. Мальчики опознали своего обидчика.

“Мужчина гулял по городу и следил за детьми. Он заходил за малолетними в подъезд, а затем начинал с ними разговаривать на разные темы и в дальнейшем пытался раздеть ребенка и демонстрировал свои половые органы. В результате происшествия никто из детей физически не пострадал», - сообщили в отделе по связям с общественностью облуправления милиции.

Задержанный всего два месяца находится на свободе после заключения. У мужчины есть судимости за различные правонарушения, среди которых и правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности.

Сейчас мужчина помещен в изолятор Кременчугского горуправления милиции временного содержания, где он пробудет два месяца до начала суда.

Открыто уголовное производство по статье 156 УК Украины (развращение несовершеннолетних). За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.