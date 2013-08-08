Киевские медучреждения вакцинами обеспечены полностью

Как сообщили в Департаменте охраны здоровье, киевские медицинские учреждения в полном объеме обеспечены комбинированной вакциной «Пентаксим» для профилактики коклюша, дифтерии и столбняка, а также гемофильной инфекции и полиомиелита, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Все медицинские учреждения столицы получают вакцины, в соответствии с их потребностями, стопроцентно. Даже если в поликлинике сегодня, например, ввели последнюю дозу вакцины, то завтра она опять будет в наличии», – заверил главный детский иммунолог г. Киева Федор Лапий.

По его словам, все без исключения районы столицы обеспечены иммунобиологическими препаратами для детей на несколько месяцев вперед.

Также в профильном Департаменте сообщили о том, что для обеспечения непрерывности вакцинации специалисты еженедельно проводят мониторинг наличия вакцин в медицинских учреждениях.

В связи с изложенным информация об отсутствии вакцин в медучреждениях города, распространенная некоторыми СМИ, не отвечает действительности, отмечают в КГГА.