В результате взрыва подростки получили свыше 60% ожогов тела

В Тернопольской области в результате взрыва двое несовершеннолетних получили свыше 60% ожогов тела.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, 7 августа в Чертковском районе двое несовершеннолетних во время уборки гаражного помещения, расположенного на территории хозяйства родителей одного из ребят, нашли цинковую коробку. Поскольку она не открывалась, они решили выяснить, что в ней с помощью электрической пилы. Во время распиливания коробка взорвалась, что привело к пожару.

Вследствие взрыва 16-летний подросток получил термические ожоги тела площадью около 70%, а 14-летний – около 60%.

В шоковом состоянии несовершеннолетние доставлены в реанимационное отделение Чертковской районной больницы.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.